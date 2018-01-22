Женская фотосессия – это особая фотосъемка. Любая девушка может получить отличные фотографии и для этого ей совершенно не обязательно становиться моделью профессионального уровня. Для того, чтобы получилась хорошая фотосъемка нужны лишь пару вещей: фотограф, который умеет фотографировать и твои небольшие знания о том, что значит правильно и выигрышно сниматься на камеру.



Если ты будешь следовать таким нехитрым советам, то у тебя всегда будут получаться отличные снимки, на которых ты будешь смотреться превосходно! Для этого всего лишь нужно потренироваться в домашних условиях перед зеркалом, учась правильно выполнять каждую позу так, чтобы потом ты чувствовала себя уверенно перед фотокамерой.





Если вы хотите сделать такую фотосессию у профессионалов, то можете смело обращаться к нам, мы вам в этом поможем. Мы также проконсультируем вас в отношении ее. А дальше мы рассмотрим некоторые позы для съемки женщин.





Позы для фотосессии женщин

Девушка смотрит через плечо:





Об этой позе можно сказать, что она одна из наиболее простых. Но с другой стороны, она является одной из самых эффектных, такую позу с радостью применяют популярные артисты и фотомодели. И, конечно же, поводов, которые ставили бы под сомнение выбор ее, для фотосессии у нас тоже нет. В этом положении можно почувствовать некоторую небрежность, как будто вы были застигнуты врасплох, и в тот же самый момент в ней присутствует женственность. Такая поза также может помочь скрывать некоторые не очень привлекательные детали вашего образа, если у вас, конечно же, такие есть – к примеру, второй подбородок.





Положение рук при съемке:





Довольно часто при фотосъёмке портретного вида и женщины, и фотомастер могут забыть про руки, про их положение. Но нужно помнить, что из этого можно получить что-то креативное, если фотограф попросит модель поигрывать руками, стараясь их поставить в различные положения, например у головы или у лица. Главное не забыть про одно правило не делайте никогда плоскими и напряженными ладони: кисти нужно, чтобы были мягкими, эластичными и, хорошо бы, чтобы они не находились внутренней или тыльной частью прямо в камеру.





Съемка в положении лежа:





Здесь представлен один из вариантов для съемки, в положении лежа: вы можете попросить женщину немного поиграть своими руками, например, ей можно сложить их или опустить в спокойное положение на землю. Красивейший ракурс для фотосессии на уличном пространстве, посредине цветов и трав.





Сидячая поза для женщины:





Это очень миловидное положение для женщины, которая сидит, ее коленки сдвинуты вместе, одна рука находится на плече, а вторая на щеке. Девушка смотрится просто восхитительно, женственно и привлекательно. Скрыты недостатки внешности и видны все достоинства, особенно если симпатичное лицо.

Девушка стоит и опирается о колонну или стену:



В такой позе девушка может подчеркнуть свои лучшие качества - это кокетливость, женственность и другие качества. Также женщина может показать все достоинства своей фигуры, если она красивая и не затекла жиром.





При фотосесси девушка стоит и опирается спиной о колонну или стену. Одна нога стоит на опоре, а другая на полу. Руки в карманах задних или передних. Туловище боком к камере, а голова повернута в сторону фотокамеры.





Удачная поза для фотосессии:





Это удачный и отличный ракурс для фотосессии, в таком положении женщина кажется намного стройнее. Девушке нужно стоять боком, подбородок необходимо немного опустить вниз, а плечо немного приподнимите. Нужно заметить еще одну деталь между подбородком и плечиком необходимо, чтобы оставалось небольшое расстояние.





Скрещенные руки и ноги:





Есть мнение, что если скрестить ноги и руки, то между людьми может создаться какой-то барьер психологического плана, при фотосессии это тоже не рекомендуется. Но в тоже самое время это не всегда может быть до такой степени. Фотомастеру стоило бы попробовать сделать фотоснимки, где руки женщина скрещивает на груди. Это прекрасная поза для фотосессии девушек.





Проводим фотосессию в заброшенном здании:





Сделанная красиво фотосессия женщин в заброшенном здании учится увлекательной и интересной. Такой фотосъемке лучше будет, если девушка наденет иное платье. Привлекательность его в том, что оно будет выглядеть намного лучше стен, которые обшарпаны и ободраны и это женщине будет придавать прозаичности и привлекательности. Это прекрасный способ сопоставить свою красоту с не ухоженной неопрятностью здания. Это один из приемов показать свою привлекательность.





Идеи для фотосессии женщины на природе:





Так случается в нашей жизни, что не всегда появляется вероятность проведения фотосессии в студийных условиях, и здесь мы можем воспользоваться возможностью сделать снимки на живописной природе. В таких условиях проводить фотосъемку труднее, освещение не отрегулируешь, оно естественное, а это может означать, что на фотографиях может быть излишек или недостаток света, поэтому много времени может уйти на выбор места для съемки, где будет и прекрасно и света довольно. Зато фотоснимки, на которых будет присутствовать гармония мира природы, могут получиться очень эффектными.

В природных условиях вы можете примерять на себя образ сказочного персонажа, либо романтического героя, все будет зависеть от вашей фантазии. Не забудьте воспользоваться красотой, которую нам дарит природный ландшафт. Места с цветами, деревьями и прочей растительностью могут превосходно подчеркнуть тот образ, который вы выбрали, поэтому с активностью используйте их.

Фотосъемка девушки в стиле пинап:





Фотосессия женщины в стиле пинап может превратить вас в модель, которая сошла с плакатов середины двадцатого века. Это название «to pin up» может переводиться, как приколоть (другими словами приколоть плакат к стене). Для такого стиля могут быть характерны:





Губы и глаза, которые накрашены в яркий цвет;





Шляпка или повязка стильного вида;





Сексуальное платье летнего фасона (прекрасно для такой идеи может быть фотосессия женщины в пальнике);





Туфли на высоком каблучке (можете взять даже две пары для того, чтобы можно было переобуть их после фотосъемки).





Успешная поза в фотокадре (к примеру, ровная спинка и нога в полусогнутом положении) может подчеркнуть лукавство и игривость во взгляде красотки.

В этой статье мы рассмотрели некоторые идеи и позы для фотосессии женщин в разнообразных условиях. Если вам нужна консультация или фотомастер для съемки обращайтесь к нам.